شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 8.. سيدة مجهولة تمنح نيللى كريم مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك أثناء تنظيف "فاتن" نيللى كريم للمنزل، وحضر زوجها "سيف" شريف سلامة ولم يظهر أي تقدير لتعبها ومجهودها التي تبذله لتتعثر قدمه ويقع، مما أصاب "فاتن" بهيسترية ضحك وشكرت ربنا على انتقامه منه بنفس الوقت.

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة، بعد اتصال سيدة مجهولة بها وطلبت منها فتح الباب وأخذ الشنطة التي تركتها أمام باب غرفتها بمركز استضافة المرأة، وأخبرتها بأنها هذه الأموال بتاعتها، وأنها ستخبرها لاحقا كما أخبرته بأن المبلغ مليون جنيه.

وبعد إغلاق المكالمة اتصلت "فاتن" على نفس الرقم، ولكنها وجدته مغلقا، وذهبت "فاتن" إلى مديرة مدرسة ابنتيها وأخبرتها بأن يجب عليها دفع مصروفات البنات وللعام الحالي والسابق والمقدر بمبلغ 18 ألف جنيه".

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



نيللى كريم الحلقة 8 فاتن امل حربى



نيللى كريم