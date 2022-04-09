نهال عنبر تعلن وفاة الفنانة ليلى نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

أعلنت الفنانة نهال عنبر، خبر وفاة الفنانة ليلى نصر.

وقالت، نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "علمت بخبر الوفاة منذ ساعات، وليس لدي أي معلومات حاليا بخصوص موعد تشييع الجثمان أو العزاء".

يذكر أن الفنانة ليلى نصر، شاركت مؤخرا في جنازة الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ليلى نصر بدأت حياتها الفنية زمن الفن الجميل، وشاركت في عدد من أفلام الأبيض والأسود، كما كانت لها عدة مشاركات في مسلسلات تليفزيونية شهيرة، ومن بين أعمالها "سوق النساء"، "ذئاب الجبل".