شاهد ردة فعل عبدالله السدحان بعد تعرضه لمقلب رامز جلال في "رامز موفي ستار"

بيروت - نادين محمد - وقع الفنان السعودي عبدالله السدحان الليلة ضحية رامز جلال في برنامجه "رامز موفي ستار" الذي يعرض عبر mbc مصر.

وسخر رامز من عبدالله بعدة عبارات في بداية البرنامج قائلا عنه "رئيس قبيلة فرو الضباع"، و"مشرف عام حناطير جدة"، "الخصلة البيضاء مخلياه زي الباندا".

وتعرض عبدالله السدحان لصدمة ورعب كبير في سيارة رامز موفي ستار، وكان الصراخ أيضًا مرافق للمقلب، والذي انتهى بالركض وبرد فعل كوميدي وانفعالي على رامز جلال بالخوذة التي كان يرتديها رامز .

والسؤال الذي حير السدحان ان التمساح حقيقي أم لا، وتمنى لأولاده والجمهور بمشاهدة ممتعة.

وبعد انتهاء المقلب طلب رامز من السدحان الشخصية التي يتمنى استضافته بالبرنامج، ليقول "ناصر القصبي".

وقال السدحان خلال مقابلته أمام الفنان العالمي فان دام، حيث قال :"أنا معاكم وظهركم"، ليرد رامز :"الراجل ده من الألتراس الأهلاوي".

ودار حوارا بين السدحان وفان دام، إذ قال "السدحان"، حديثه لفان نام قائلا: "أخبروني أنك معي اليوم"، ليعلق رامز جلال قائلا: "أيه التواضع دا يا عبدالله".

وسخر رامز من إطلالة السدحان، معقبا :" لابس شتوي ليه حد قالك إنك هتصور في بوخاريست .. وبعدين ايه خصلة الشعر البيضا ديه .. بتفكرني بالديك".

ونشر رامز تغريدة على تويتر قال فيها " طول ما قلبك ابيض وشعرك اخضر بعون الله على اي حاجه هتقدر".

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" حول استضافة الفنانين ونجوم الغناء ولاعبي كرة القدم، وغيرهم وإقناع الضيف بأنه سيقوم بتمثيل مشهد أكشن أمام الممثل العالمي فان دام في عام 2040، الأمر الذي يعطي الضيف مزيد من الطمأنينة، وعدم الخوف.

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