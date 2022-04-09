ريم عبدالله تتطرق إلى خلع موضي الشمراني لحجابها في ستوديو 22

بيروت - نادين محمد - قامت الفنانة ريم عبدالله بتقليد الفنانة موضي الشمراني في ستوديو 22 الذي يعرض على قناة mbc خلال ظهورها الأخير من دون حجاب في حفل لها ضمن موسم الرياض.

وقالت ريم التي قدمت شخصية (موضي الشمراني) في ستوديو 22 "شوفي سعادتي لا توصف اليوم وترى أنا لست مطربة جديدة من هيدول يلي طالعين، ترى أغني من زمان أغني بحجابي وغنيت مع كبار الغفنانين، تحسبيني جديدة من هيدول يلي طالعين بس وأنا ليوم ما أقدر أوصف".

وخلال المقابلة تردّ موضي (ريم عبدالله) على اتصال هاتفي وتقايض على إطلالة لها من خلال فرض مبلغ مادي توضح من خلاله أن السعر يختلف بالحجاب عما قبله 400 من دون حجاب و 200 مع حجاب تعرفين وضعي بعد ما شلت الحجاب".

يذكر أن موضي الشمراني كانت أظهرت شعرها لمرة واحدة وأخيرة حسبما ما قالت خلال حaفلها بموسم الرياض ، وحول مصير خلعها له بشكل دائم، قالت في مقابلة لها على mbc "ترى أول مرة أطلع بشعري يا ربي خلاص ..بس حبيت اليوم ولكن سأظل محجبة وسأظل بنت الحجاب".

يذكر أن "ستوديو 22" في موسمه الثاني يتطرق إلى يوميات موظفي القناة مع مديرهم الجديد (حبيب الحبيب)، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية وبدأت بتحقيق النجاح والشهرة. مواقف مضحكة، غيرة ومنافسة، صداقة ومشاركة، استغلال وحب، خيبات وأفراح.. تجتمع جميعها في مكان واحد.

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