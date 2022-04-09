شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 8.. أحمد مكى ينقذ مربوحة فى لعبة "صيادين السمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوى 6، باستعداد الكبير "أحمد مكى" وزوجته "مربوحة" رحمة أحمد، وأولاده "العترة وجونى" للمرحلة الثانية من لعبة السبيط وهى لعبة صيادين السمك وفى اللعبة لمست الكورة الكبير وخرج وشاهدت مربوحة وقوع نجل الكبير جونى على الأرض وسوف تلمسه الكورة لتفاديه وتطلع تجلس مع الكبير ويعبر لها عن امتنانه بما فعلت وأنقذت ابنه، ثم يدخل الكبير مرة أخرى اللعبة بعد مسك العترة الكورة ويحاول الكبير أيضًا مسك الكورة لإدخال مربوحة للعبة قبل انتهاء الوقت وبالفعل ينجح فى ذلك.

ثم يستريح الجميع ويستعدون للمرحلة الثالثة من اللعبة "كيك على العالى" وينقسم جميع المشاركين لفرق مكونه من ٤ أشخاص ويتفق مربوحة والعترة وجونى أن الكبير لن يكون معهم فى الفريق لأنه لا يستطيع اللعب بمهارة ويأتون بهدرس "محمد سلام" مكان الكبير فى الفريق.





مسلسل الكبير أوي 6ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية . مسلسل الكبير أوي 6ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.