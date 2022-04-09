شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل "أحلام سعيدة" ينتهون من تصويره فى النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى الفنانة يسرا وفريق عمل مسلسل "أحلام سعيدة" من تصويره خلال النصف الثانى من شهر رمضان، والذي يُعرض خلال السباق الرمضاني الحالي حصريًا عبر شاشة قناة "ON".

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on، اتهام شقيق يسرا، صالح "عماد رشاد" في قضية قتل لصاحب الأرض التي اشتراها منه من خلال وسيط، وذلك بناء على شهادة شقيقته يسرا "فريدة" والتي شهدت ضده لتفتح القضية مرة أخرى بعد براءة شقيقها في نفس القضية منذ خمس سنوات.

فيما شهدت الحلقة طلب مي كساب الطلاق من زوجها، وذلك بعدما اكتشفت أنه تزوج من زوجته الجديدة قبل أن يتفقا معا على زواجه؛ بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، حيث اكتشفت أن لديه طفلا يدعي زياد عمره 8 سنوات.

مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة كل من: النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهم ثلاث سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.