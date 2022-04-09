بعد قرار منعه من حضور الأوسكار.. هكذا علق ويل سميث

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 7:30 مساءً

رد الفنان الأميريكي ويل سميث صاحب واقعة صفع كريس روك مقدم حفل جوائز الأوسكار، على قرار منعه من حضور حفل أو فعاليات الأكاديمية لمدة عشر سنوات، مؤكدًا أنه يقبل القرار ويحترمه أيضًا، وذلك في رد مقتضب له نشرته شبكة CNN الأمريكية.

وكانت أكاديمية الأوسكار، قد أصدرت اليوم الجمعة، قرارًا رسميًا بمنع مشاركة الفنان ويل سميث في أي حفل أو فعاليات تنظمها الأكادمية لمدة عشر سنوات، وذلك بسبب الصفعة التي وجهها سميث إلى مقدم الحفل كريس روك، منذ أيام قليلة.

مجلس إدارة أكادمية فنون السينما وعلومها، أصدر بيانًا عقب اجتماع عُقد الجمعة بأنه تقرر عدم السماح لويل سميث بالمشاركة في أي حدث أو برنامج تنظمه الأكاديمية سواء حضوريًا أو افتراضيًا. يأتي هذا بعد أيام قليلة من قبول الأكاديمية طلب الاستقالة الذي قدمه الممثل الأمريكي، ورغم ذلك لم تسحب منه جائزة أوسكار أفضل ممثل والتي تلقاها في الحفل نفسه عن دوره في فيلم «كينج ريتشارد». ولم يكن الاعتذار الذي قدمه ويل سميث لزميله على صفحة حفل جوائز الأوسكار قبل أيام كافيًا لإثناء الأكاديمية عن إصدار قرارها الأخير. ويل سميث كان قد وصف تصرفه في الحفل بأنه غير مقبول ولا يغتفر، في الوقت الذي نددت فيه الأكاديمية المانحة لجوائر الأوسكار بالحادثة بعد وقوعها، مؤكدة أنها سوف تُراجع الواقعة بشكل رسمي.

وكان مصدر مقرب من الثنائي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت قد كشف لموقع Us Weekly الأمريكي، أن جادا تتمنى لو لم يصفع ويل سميث، كريس روك. كما أنها تعتبر أن الصفعة كانت ردة فعل مبالغاً بها على الموقف، وأيضاً ويل سميث يعتبر ذلك، فهما متفقان على هذا الموقف. وقد لاقى هذا الخبر انتقاداً كبيراً بين رواد الإنترنت، خاصة محبي الممثل العالمي ويل سميث الذين اعتبروها بذلك تتخلى عنه، وتقف مع الآخرين ضده، خاصة وأنه أقدم على هذا الموقف؛ انتقاماً بعد أن سخر كريس روك من شعرها الحليق.