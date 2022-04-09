طفلة تتحدّى الحرب بالغناء.. النشيد الوطني الأوكراني يصدح في افتتاح موسم MLB

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 7:11 مساءً

شهد افتتاح دوري البيسبول “MLB” لعام 2022، لحظة مؤثرة جدا يوم الجمعة، حيث أدت يوليا هوليات، العضوة في جوقة أطفال أوكرانية النشيد الوطني لبلدها، في رسالة دعم لأهلها وأصدقائها وبلدها.

وافتتح فريق “نيويورك يانكيز” و”بوسطن ريد سوكس” مواسم 2022 العادية في موقع “يانكي” أمس الجمعة.

ويأتي هذا الحدث، تزامنا مع دخول الحرب الروسية على جارتها أوكرانيا يومها الـ 45، والتي دفعت آلاف الأوكرانيين الى الفرار من بلادهم في وقت يرتفع عدد الضحايا جراء القصف الروسي يوميا.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا، مقابلة معارضة 24 دولة.