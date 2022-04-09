بعد 18 عاما على خطبتهما الأولى .. خطوبة جينيفر لوبيز وبن أفليك للمرة الثانية

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 06:57 مساءً - أعلنت النجمة العالمية ” جينيفر لوبيز ” في منشور لها عبر أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة عن خطبتها من الممثل الأمريكي ” بن أفليك ” .

وتضمن المنشور مقطع فيديو بدأ بعرض شاشة سوداء مع ظهور خاتم الزواج الخاص بها أولا قبل أن تتحرك الكاميرا إلى وجهها لتظهر وهي تمسح دموع الفرح أثناء النظر إلى خاتمها الماسي .

وتأتي خطوبة جينيفر لوبيز وبن أفليك للمرة الثانية حيث كانت خطبتهما الأولى في عام 2004 أي منذ 18 عاما ثم انفصلا ليجتمعا من جديد في مايو 2021 بعد إعلان لوبيز انفصالها عن ” أليكس رودريغيز ” .