لفتة إنسانية.. مصطفى قمر يدعم بائع بطيخ ويروّج بضاعته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان مصطفى قمر على دعم بائع بطيخ يقف في الشارع طوال النهار، بينما درجة الحرارة عالية في القاهرة. وطلب منه أن يروّج لبضاعته التي يبيعها وهي البطيخ.

ونشر مقطع فيديو في حسابه عبر “إنستغرام” وهو يقف بجوار بائعي البطيخ قبل أذان المغرب، وأخذ يعدد بطريقة فكاهية مزايا البطيخ الذي يعرضه البائع، قائلاً على سبيل المزاح إنه لم يتقاضَ أي أجر من تلك الحملة الترويجية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعم فيها هذا البائع، إذ ظهر في وقت سابق من خلال فيديو عبر “إنستغرام”، وهو يأكل البطيخ وخلفه الرجل نفسه، وعلق قائلاً: “البطيخ عسل والله الرجل واقف على أول طريق ميدان جهينة أمام كومبوند النسايم”. ونال الموقف إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعلوا معه بالعديد من التعليقات التي أشادت به.

وكان من المقرر أن يخوض الفنان المصري السباق الرمضان بمسلسل “منحنى خطر” لكنه خرج من السباق نظراً لضيق الوقت، وهو من بطولة منذر رياحنة وإخراج وائل فهمي عبدالحميد وسيناريو إسلام يوسف.

وشارك في موسم رمضان الماضي 2021، بمسلسله “فارس بلا جواز”، من خلال حلقات متصلة منفصلة. تدور أحداث المسلسل عندما يتعرض فارس إلى بعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتي تجبره للبحث عن عروس.

المسلسل كان من بطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، مصطفى حمزة، وهو من كتابة فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.