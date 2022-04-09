كل ما تريدون معرفته عن زفاف ابن ديفيد بيكهام المرتقب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “الديلي ميل” البريطاني عن تفاصيل حفل زفاف ابن ديفيد وفيكتوريا بيكهام، بروكلين (23 عاماً) وعروسته الممثلة نيكولا بيلتز (27 عاماً)، ابنة صاحب سلسلة “وينديز برغر”.

وأوضحت الصحيفة أن الحفل سيقام في حديقة منزل العروس في بالم بيتش بفلوريدا وسيمتد على فترة ثلاثة أيام ستظهر فيها العروس بثلاثة إطلالات مختلفة.

وتابعت الصحيفة بأن كل حفل سيكون مختلفاً عن الذي سبقه، إذ يهتم بكل يوم مخطط حفلات زفاف سيحرص على تغيير تصميم وزينة الحفل.

وستكون فساتين نيكولا من تصميم بيرباولو بيكيولي الذي يعمل في “فالنتينو”، وسيزيّن الحفل بزهور بيضاء ريشي باتيل، الذي زيّن حفل زفاف جينيفر ابنة بيل غيتس عام 2021.

ورصدت عدسات الكاميرات منذ أيام وصول أثاث الحفل في شاحنات إلى منزل والد العروس حيث من المقرر إقامة الحفل. وقد اعتنى بالأثاث بابلو أوليفيرا، الذي اهتم بالتفاصيل نفسها في زفاف تشيلسي كلينتون.

وتستوعب السرادق الثلاثة المخصصة لحفل الزفاف حوالي 1000 شخص في عزبة بيلتز التي تبلغ تكلفتها 76 مليون جنيه استرليني. وسيحيي الحفل مغني الراب سنوب دوغ وسيقدم الطاهي ميامي تييري إيسامبرت طعاماً نباتياً للضيوف. وقد سبق أن حضر الطاهي الطعام لرئيس الولايات المتحدة السابق بيل كلينتون.

وستُفرض في الحفل إجراءات أمنية مشددة، إذ طُلب من مئات الضيوف عدم مشاركة صور العروس والعريس فقد تم ترتيب صور الزفاف حصرياً مع مجلة “فوغ” التي ستنشرها عبر موقعها الالكتروني.

وسيتبادل بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز عهود الزواج في حفل يهودي تقليدي تصل قيمته لـ 4 ملايين دولار.