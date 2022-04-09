شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من فيلم "خطة مازنجر" بعد انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم السبت تصوير أول مشاهد فيلم "خطة مازنجر" بطولة حمدى الميرغنى وياسمين رئيس، وإخراج رامى رزق الله، والذى يتمنى لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة، حيث انتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء التصوير.

فيلم "خطة مازنجر" بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، اسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.

يذكر أن حمدى الميرغنى ينتظر طرح فيلم "زومبى" مع على ربيع خلال موسم عيد الفطر المقبل، كما يظهر كضيف شرف فى مسلسل "الكبير أوى 6" مع أحمد مكى، أما ياسمين رئيس فتنتظر طرح فيلم "جارة القمر" مع كريم فهمى خلال الفترة المقبلة، وكان آخر أعمالها فيلم "قمر 14" الذى عرض مؤخراً فى السينمات.

فيما يشارك محمود حافظ فى بطولة مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج والذى يتم عرضه فى شهر رمضان الجارى، وينشغل بيومى فؤاد بالمشاركة فى أكثر من مسلسل يعرض فى شهر رمضان الجارى منها "الكبير اوى 6” مع احمد مكى و"الاختيار 3" مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى