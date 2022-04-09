شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 ضباط بحياة أمير كرارة فى الدراما المصرية ما بين الشرطة والجيش للمخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفنان امير كرارة من أبرز الفنانين ممن اتقنوا دور الضابط في الدراما المصرية، إلا أنه لم يكن يعلم أن القدر يخبأ له لعب أكثر من شخصية وان اتفقت في كونها ضابط إلا أنها اختلفت في كلاً منها سواء في الجهة الذى يعمل بها أو الخط الدرامي لأحداث كل عمل منها.

فلعب ضابط في الجيش والشرطة قبل لعب دور ضابط المخابرات في أحدث أعماله ممثلاً في مسلسل "العائدون" الذى يعرض على شاشة قناة dmc.

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء علي حكاية كل شخصية لعبها امير كرارة من الأعمال السابقة، خاصة أن دور الضابط بات بمثابة تميمة الحظ لـ كرارة، مع نجاح كل منها في تحقيق ردود أفعال مميزة لدي الجمهور.

سليم الأنصاري في كلبش 2017

يعتبر الدور بمثابة فاتحة الخير على كرارة، بشهادته نفسه في أكثر من لقاء تليفزيوني أكد فيه أن الدور تجلي فيه كرم ربنا عليه بصورة كبيرة، بعد فترة من التخبط وصلت لحد رغبته في الهجرة، قبل أن يحتل المسلسل التريندات، ويتصدرها لفترة طويلة، دفعت صناعه لعرض جزأين آخرين منه فيما بعد.



امير كرارة فى شخصية سليم الانصاري

أحمد منسي في الاختيار 1

بعد ذلك جاء دور الشهيد المنسي في أولى أجزاء مسلسل الاختيار، والذى يعد دور مختلف تماماً عن شخصية سليم الانصاري، فليس هناك أي رابط بينهما، بداية باللوك المختلف تماماً، ثم طبيعة كل شخصية فالمنسي هادئ تماماً، ولا يتهور مثل سليم الانصاري، بالإضافة للخط الدرامي للأحداث الذى كسب به امير كرارة احترام المشاهدين في عمل أرخ لفترة مهمة وطبيعة أعمال إرهابية في غاية الخطورة في سيناء تصدي لها المنسي ورجال القوات المسلحة بفدائية.



امير كرارة فى الاختيار

عمر في العائدون

مرة أخرى يظهر امير كرارة في شخصية الضابط، ولكن بشكل مغاير تمامًا تحتمه طبيعة الشخصية، خاصة أنه تلك المرة مع كونه ضابط في جهاز المخابرات، ما جعل الشخصية مغايرة لما جسده سواء في الاختيار أو كلبش بصورة تامة.