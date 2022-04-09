فنان مصري شهير : ” قدمت أعمال من أجل المال .. رصيدي في البنك كان جنيه واحد “

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 05:43 مساءً - استضافت المذيعة ” أميرة بدر ” في برنامجها ” ورا الشمس ” المذاع عبر قناة الشمس الفنان ” محمد نجاتي ” الذي كشف خلال اللقاء عن بعض التفاصيل التي تخص حياته الفنية والشخصية .

فتحدث محمد نجاتي عن أنه في فترة من الفترات كان قد شارك في أعمال فنية من أجل التواجد والحصول على المال مشيرا إلى أن رفاهية الاختيار تكون موجودة عندما يكون لدى الشخص ما يكفيه ماديا .

وأضاف : ” كان حسابي في البنك فيه أصفار كتير وحلوة وكنت باكل وبشرب ومرتاح .. وجه في فترة رصيدي في البنك كان جنيه واحد بس فلقيت نفسي بعمل إيه باكل وبشرب ومبسوط فاتساوت .. ربك اللي بيمشيلك أمورك ” .

وأشار محمد نجاتي إلى أنه كان قد شارك في فيلمي ” نعمة ” و ” قشطة يابا ” عن عدم اقتناع ولكنه كان مضطرا وبحاجة للمال .

وعلق على ذلك قائلا : ” رايح علشان اعتذر وقولت هطلب مبلغ جامد، مش معايا فلوس وفيلم أنا مش حابه ولكن المنتج وافق وبعدها ب 15 يوم جالي محمود المصري بطولة مع أستاذ محمود عبد العزيز ” .