كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” نيللي كريم ” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعليق أحد الأشخاص من الرجال المعترضين على دورها في مسلسل ” فاتن أمل حربي ” .
وشن هذا الشخص في تعليقه هجوما لاذعا على نيللي كريم وأيضا الإعلامية ” رضوى الشربيني ” متمنيا لهما الموت .
فكتب قائلا : ” منك لله يا شيخة، ربنا ياخدك إنتي ورضوى الشربيني في يوم واحد ” .. لترد عليه نيللي كريم : ” أشكرك جدا .. رمضان كريم ” .
يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يناقش مشكلة الطلاق وبعض القضايا المتعلقة به مثل تغيير قوانين الحضانة وحقوق المرأة في الولاية التعليمية والمشكلات التي تواجهها المرأة بعد الطلاق .
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من : نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي ومحمد ثروت وخالد سرحان وفادية عبد الغني وغيرهم .. ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل .
كانت هذه تفاصيل خبر متابع يهاجم نيللي كريم : ” منك لله ربنا ياخدك ” .. كيف جاء ردها عليه ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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