أحمد السعدني يكشف عن سبب اعتذاره عن مسلسل ” نسل الأغراب “

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 05:43 مساءً - حل الفنان ” أحمد السعدني ” ضيفا ببرنامج حبر سري مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” المذاع عبر قناة القاهرة والناس .
وخلال كواليس اللقاء كشف أحمد السعدني عن أنه كان مرشحا لدور بمسلسل نسل الأغراب الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي 2021 ولكنه اعتذر عنه .
وأرجع أحمد السعدني السبب في اعتذاره عن المشاركة بالمسلسل إلى انشغاله في هذه الفترة بتصوير عمل فني آخر .
فقال : ” تم ترشيحي لكن الظروف مسمحتش، كان عندي ضغط تصوير ومرتبط بعمل تاني فاعتذرت ” .
يذكر أن مسلسل نسل الأغراب شارك في بطولته كلا من : أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش وغيرهم .
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