أحمد السعدني يحسم الجدل حول ارتباطه ب ” مي عز الدين ” .. وهكذا جاءت ردة فعله بعد عرض صورة لزوجته الراحلة

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 05:43 مساءً - حسم الفنان ” أحمد السعدني ” الجدل الذي يثار بين الحين والآخر والشائعات التي يتم تداولها عن ارتباطه بالفنانة ” مي عز الدين ” خلال استضافته ببرنامج حبر سري .

فأكد أحمد السعدني على أنه لا يعلم السبب من وراء إطلاق مثل هذه الشائعات خاصة بعد ظهورهما معا متابعا : ” احنا في مجتمع شرقي وناس كتير أوي ميفهموش فكرة الصداقة بين رجل وأنثى ” .

وأشار السعدني إلى أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنانة مي عز الدين منذ حوالي 15 عاما مضيفا : ” لو فيه حاجة كنا من زمان، هو لو واحد مع واحدة هيقعدوا مع بعض 15 سنة كده ومحدش يعرف عنهم حاجة .. مي أختي فعلا بجد ” .

وخلال اللقاء عرضت مقدمة البرنامج أسما إبراهيم صورا على الشاشة لزوجة أحمد السعدني الراحلة وإبنيه وطالبته بتوجيه رسالة لهم .

لتظهر على أحمد السعدني ملامح التأثر والدموع في عينيه بمجرد رؤيته للصورة ووجه لهم كلمة قائلا : ” بحبكم ” .. ثم طلب بتجاوز الصورة متابعا : ” ليه نعمل كده ؟ ” .

وعلقت أسما إبراهيم على الموقف قائلة : ” إنت هتعيط يا أحمد ” .. وقامت بتنفيذ طلبه وتجاوز صورة زوجته الراحلة وابناءه وطلبت الخروج لفاصل إعلاني .