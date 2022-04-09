كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 05:43 مساءً - حسم الفنان ” أحمد السعدني ” الجدل الذي يثار بين الحين والآخر والشائعات التي يتم تداولها عن ارتباطه بالفنانة ” مي عز الدين ” خلال استضافته ببرنامج حبر سري .
فأكد أحمد السعدني على أنه لا يعلم السبب من وراء إطلاق مثل هذه الشائعات خاصة بعد ظهورهما معا متابعا : ” احنا في مجتمع شرقي وناس كتير أوي ميفهموش فكرة الصداقة بين رجل وأنثى ” .
وأشار السعدني إلى أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنانة مي عز الدين منذ حوالي 15 عاما مضيفا : ” لو فيه حاجة كنا من زمان، هو لو واحد مع واحدة هيقعدوا مع بعض 15 سنة كده ومحدش يعرف عنهم حاجة .. مي أختي فعلا بجد ” .
وخلال اللقاء عرضت مقدمة البرنامج أسما إبراهيم صورا على الشاشة لزوجة أحمد السعدني الراحلة وإبنيه وطالبته بتوجيه رسالة لهم .
لتظهر على أحمد السعدني ملامح التأثر والدموع في عينيه بمجرد رؤيته للصورة ووجه لهم كلمة قائلا : ” بحبكم ” .. ثم طلب بتجاوز الصورة متابعا : ” ليه نعمل كده ؟ ” .
وعلقت أسما إبراهيم على الموقف قائلة : ” إنت هتعيط يا أحمد ” .. وقامت بتنفيذ طلبه وتجاوز صورة زوجته الراحلة وابناءه وطلبت الخروج لفاصل إعلاني .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني يحسم الجدل حول ارتباطه ب ” مي عز الدين ” .. وهكذا جاءت ردة فعله بعد عرض صورة لزوجته الراحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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