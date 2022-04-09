ليلى علوي بالحجاب.. نشرت صورة زيارتها للمقابر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول يوم جمعة من شهر رمضان الفضيل، شاركت الممثلة المصريّة ليلى علوي متابعيها بتفاصيل زيارتها للمقابر.

في التفاصيل، فنشرت الممثلة ليلى علوي صورةً لها وهي ترتدي الحجاب، وأرفقتها بالتعليق التالي: “أول جمعة في رمضان. ربنا يرحمنا جميعاً برحمته الواسعة، ويغفر لكلّ أحبائنا اللي فارقونا ويصبّرنا دائماً. جمعة مباركة. دعواتكم”.

يذكر أن ليلى علوي تخوض ماراثون رمضان الحالي بمسلسل “دنيا تانية”، والمسلسل سيناريو وحوار حمدي التايه وعمر مؤمن، إشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال وإنتاج إيهاب طلعت.