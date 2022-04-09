إد شيران يصوّر جلسات تأليف أغانيه بعد اتهامه بالسرقة الأدبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن نجم البوب البريطاني إد شيران أنه يسجل كل جلسات تأليف الأغاني لتقديمها كأدلة تدحض أي تهم بالسرقة الأدبية، بعد تبرئته هذا الأسبوع أمام القضاء في قضية مرتبطة بأغنيته الضاربة الشهيرة “شيب أوف يو”.

وقال الموسيقي البالغ 31 عاما في مقابلة عرضتها هيئة “بي بي سي” الجمعة “بتت أصوّر كل شيء، كل شيء مسجل”.

وأضاف “في حال وردت إلينا شكاوى بشأن الأغاني، يمكننا الإجابة: ها هو شريط التسجيل، أنظروا وسترون عدم وجود أي شيء” يثبت حصول سرقة أدبية.

وتابع شيران قائلا “بالنسبة لي أفضل شعور في العالم هو السعادة الغامرة التي تنشأ مع الفكرة الأولى عندما نكتب أغنية جيدة”، لكنّ “هذا الشعور تحوّل الآن وأصبح يُلخص بالتالي + فلننتظر ولنتوقف للحظة+ نجد أنفسنا نفكر في الأمر مرتين”.

واعتبرت المحكمة العليا في لندن الأربعاء أن شيران (31 عاماً) لم يلجأ “لا عمداً ولا سهواً” إلى نسخ جزء من لحن للمؤلفين الموسيقيين سامي شكري وروس أودونوهيو من أغنية “أوه واي” (2015) لاستخدامه في أغنيته “شيْب أوف يو” التي حققت نجاحاً عالمياً وكانت الأكثر مبيعاً في العالم سنة 2017 وبلغ عدد المستمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة سبوتيفاي وعدد مشاهديها على يوتيوب نحو ستة مليارات.

وخلص القاضي أنتوني زاكارولي إلى وجود “مواضع تشابه بديهية” بين الأغنيتين، لكن هذا الشبه البسيط موجود أيضا “في عدد لا يحصى من أغنيات البوب والروك والفولك والبلوز”. كذلك، أشار إلى وجود “اختلافات كبيرة” بين العملين.

وهذه ليست المرة الأولى يلاحَق فيها المغني بتهمة السرقة الفنية. ففي الولايات المتحدة، اتهمه ورثة مغني السول الشهير مارفن غاي بسرقة مقاطع من أغنية “لتس غت إت أون” في أغنيته الضاربة “ثينكينغ أوت لاود”.

وقد توصل أيضا إلى تفاهم مالي في الولايات المتحدة مع كتّاب كانوا يتهمونه بسرقة مقاطع من أغنية “أمايزينغ” في أغنيته “فوتوغراف”، وهو ما قال المغني إنه نادم عليه.

وقال شيران ل”بي بي سي”، “لم أؤد أغنية +فوتوغراف+ لفترة طويلة بعد ذلك، توقفت عن أدائها، فقد كنت أشعر بطريقة ما أني قذر”.