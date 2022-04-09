امرأة تسحب دعوى رفعتها ضد سنوب دوغ في إطار مزاعم باغتصابها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سحبت امرأة كانت اتّهمت مغني الراب سنوب دوغ باغتصابها عام 2013 في لوس أنجليس دعوى رفعتها في هذا الإطار، وذلك على هامش جلسة استماع في القضية، على ما بيّنت وثائق قضائية الجمعة.

وأغلق قاضٍ فدرالي في لوس أنجليس الخميس ملف القضية رسمياً.

وكانت صاحبة الدعوى، وهي راقصة سابقة رفضت الكشف عن هويتها، زعمت في شباط/فبراير بأنّ سنوب دوغ، وعلى هامش أحد التدريبات، اقتحم مرحاضا كانت تشغله وأجبرها على ممارسة فعل جنسي معه حين كانت تقضي حاجتها.

وباءت وساطة خاصة بين الطرفين بالفشل وطالبت الشابة بتعويضات من دون تحديد قيمتها.

ونفى مغني الراب هذه الاتهامات. وأعرب ممثلوه الجمعة عن عدم تفاجئهم بسحب الشابة الدعوى المرفوعة ضد المغني، لأنّها “مليئة بالمزاعم الكاذبة والثغرات”، بحسب قولهم.