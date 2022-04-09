شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وظهور مميز بمسلسل "العائدون" بقالب مختلف تماما عما اعتاده جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنان هاني رمزي متابعي مسلسل "العائدون" من خلال الشخصية الجديدة الذى يلعبها في أحداث العمل، عبر دور الضابط الذى يقوم بعمليات فى خارج مصر لصالح الأجهزة الأمنية، مثلما ظهر خلال الأحداث إذ تمكن من الوهلة الأولى للأحداث أن يقدم الشخصية بحرفية شديدة، اتضحت على ملامح الوجه الذى بدا كأنه إنسان يعمل في الخارج بصورة طبيعية تمامًا أثناء لقائه بالشخصية الذى يلعبها الفنان محمد عادل، والذى يعمل بدوره في قناة للإخوان.



هانى رمزى

ورغم مرور المشهد بصورة طبيعية لم ينبئ عن أنه في النهاية سيكون يعمل لدى الأجهزة الأمنية في مصر، إذ قدم بعدها هاني رمزي مشهدًا مختلف تمامًا في مفاجأة على المشاهدين بظهوره في مكالمة مع محمود عبد المغني وأمير كرارة، يخبرهم برغبته في تجنيد محمد عادل.

المشاهد التى ظهر فيها هاني رمزي كلها جاءت بعيدة تمامًا عن الكوميديا التى اعتاد عليها النجم لعبها في أعمال وبطولات سينمائية عديدة، حققت نجاحًا كبيرًا، إلا أنه بات من الواضح أنه يخبئ في جعبته الكثير ونوي تقديمه خلال الفترة المقبلة مثلما يظهر مع دوره في مسلسل "العائدون".

يذكر أن مسلسل "العائدون" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.