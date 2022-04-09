شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش: وليد توفيق يعنى تاريخ فني مشرف وقلب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم رامى عياش، متابعيه بصورة تجمعه بالنجم وليد توفيق، عبر حسابه على تويتر، موجهًا له رسالته شكر وتقدير.

وكتب رامى عياش، قائلاً: "وليد توفيق هيدا الاسم بيعني تاريخ فني مشرف وقلب كبير وطيب والكل بيجمع على حبك واحترامك بحبك من قلبي وبتمنالك النجاح الدائم والصحة حبيب القلب".



رامى عياش

وحل مؤخرًا النجم رامى عياش ضيفًا على الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، من برنامج "صاحبة السعادة". وروى رامى عياش كواليس تعارفه على زوجته "داليدا" قائلا: "اتعرفت على مراتى بالصدفة على (غداء) عرفتها وهى عندها 20 سنة، قالت لصحابها قبل ما تعرفنى أنا هتجوز رامى، أول حاجة عملتها رحت لأهلها أتعرف عليهم، حبيت أمها جدا، وزاد حبي لداليدا أكتر، ومتغيرتش بعد الجواز".

وعن ولعه بالغناء منذ صغره أوضج رامى عياش: "أمي سبب حبي فى الغناء، كانت صوتها حلو وأغنى معاها فى المطبخ، وعلمت حفلات المدارس كلها".

وتابع رامى عياش إنه جاء إلى مصر فى عمر 18 عاما، بعد مشاركته فى برنامج "استوديو الفن" بقيادة المخرج سيمون أسمر، وكان من النجوم الذين قدموا معه فى البرنامج زياد برجي، وفارس كرم، ونيشان قدم مذيعًا. ومن بعد البرنامج شهد مشواره الغنائى انطلاقة كبيرة.