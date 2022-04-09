شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 7.. هانى رمزى يعمل على استقطاب عناصر تعمل فى قناة إخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "العائدون" الذى يذاع على شاشة قناة dmc تطورات عديدة، وذلك بعدما تم تكليف الضابط محمود عبد المغنى بالعمل على ملف "العائدون من داعش"، وذلك نظرا لتطورات الأحداث، وألا ينتظروا ليروا داعشيون يدخلوا البلد، يقوموا بمهام يزعزعوا بها استقرار البلد.



هانى رمزى ومحمد عادل

وما إن عاد محمود عبد المغني لرجاله حتى اتصل بعميل بالخارج "هانى رمزى"، وسألوه عما إذا كان هناك شخص مناسب لتجنيده للعمل لصالحهم من داخل قناة الإخوان فى الخارج، ليرد بأنه يعمل على اثنين منهم شاب وحيد والده ووالدته متضايق من الأوضاع هناك، وبدأ يتذمر وهو علاء الذى يلعب دوره الفنان محمد عادل.

وتم إصدار القرار إلى هانى رمزى للعمل عليه بصورة أكبر، وبالفعل قام بعمل عزومة له، وبدأ يتحرى أكثر بشأنه، خاصة مع ثقته فى أنه هو الأنسب للعمل.

مسلسل العائدون الحلقة 7 وخضوع أمير كرارة لتقييم نفسى

كما شهدت الحلقة أيضا خضوع الفنان أمير كرارة "عمر" إلى تقييم نفسى من قبل طبيب داخل الجهاز، والذى حاول استجوابه ومعرفة تطورات حالته النفسية وما إذا كان تأثر سلبا بعد موت "محمد فراج".