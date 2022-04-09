شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أنقذت مربوحة الكبير أوى فى لعبة السبيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوى 6، أحداثًا كوميدية، حيث بدأ الكبير وأهل المزاريطة اللعبة الأولى تماثيل الإسكندية، من لعبة السبيط بتواجد عروسة كبيرة على شكل عروسة المولد وعليهم أن يوصلوا لخط النهاية قبل انتهاء الوقت ودون أن تلمحه العروسة ومن يخسر يموت بالكهرباء.

الكبير اوي 6 الحلقة 7

وقبل أن يوصل الكبير لخط النهاية كاد أن يقع على الأرض ولكن زوجته مربوحة مسكته قبل أن يقع ويتم إقصاؤه بالكهرباء وظلت متماسكة وقال لها الكبير: "متشكر يا مربوحة أصيلة"، لترد عليه "لو مش هلحقك يعنى هلحق مين وعلى الأصل موجود وأيدى خلاص بتوجعنى شكلك هتقع منى يا كبير".

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل الكبير أوي

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.