اعتداء 5 فتيات على سيارة هايدي موسى: "مش مستوعبة عملوا كده ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة هايدي موسى عن تعرضها للاعتداء من 5 فتيات، قمن بإلقاء ألعاب نارية على سيارتها.

وكتبت هايدي موسى عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابها بموقع "إنستجرام": "كانوا خمس بنات وسلموا من بعيد وقلتلهم كل سنة وانتوا طيبين ومشيوا، وبعدين دخلت في شارع ضيق وهما ورايا وبعد خمس دقايق لقيت صاروخ بيتضرب وكسروا إزاز العربية.. أنا لحد دلوقتي مش مستوعبة هما عملوا فيا كده ليه؟".

وأضافت: "ناس قليلة رباية ومسئولية.. إن شاء الله هتتعلمي الأدب والمسئولية"، وتابعت: "شكرا لكل الناس اللي سألت".

وتشارك هايدي موسى، في تترات رمضان 2022، وتغني تتر مسلسل وجوه بطولة الفنانة حنان مطاوع، وتحمل الأغنية عنوان متفصلة على الجرح، ألحان مصطفى شكري، كلمات أيمن سليم، توزيع أحمد أمين.