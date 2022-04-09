أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي ..هكذا علقت ابنة شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المنتجة شهد رمزي، عن أحدث ظهور لعمتها شقيقة والدها المنتج الراحل محمد حسن رمزي، في إحدى المناسبات العائلية.

ونشرت شهد، صورتها مع هدى رمزي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عمتي القمر".

وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي، في مارس الماضي، خلال حضورها عيد ميلاد الفنانة سهير رمزي.

يذكر أن هدى رمزي، كشفت في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن سبب اعتزالها، قائلة: "فجأة وجدت نفسي أرغب في ارتداء الحجاب وكان وقتها من الصعب أن أعمل وأنا محجبة فقررت الاعتزال نهائيا وعندما خلعت الحجاب فضلت الاستمرار فى الابتعاد".

وتنتمي "هدى"، لفنانات الجيل الذهبي، ورغم الاعتزال المبكر، قدمت أعمالا لن تنساها ذاكرة السينما، وهي من مواليد 10 نوفمبر 1958، وبدأت حياتها الفنية بسن الـ17.

وتعتبر هدى، فيلم "جري الوحوش" مع نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبدالعزيز، العمل الأقرب لقلبها لأنها حققت الشهرة منه، كما شاركت في عدة أفلام، منها "بئر الخيانة" و"حنفي الأبهة" و"اغتصاب" و"العبقري والحب".