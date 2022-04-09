سمية الخشاب: الفلوس هي السعادة.. والجمهور يعلق: مش بتبصي للمادة ومعاكي حق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "تويتر" رأيها في مقولة إن الفلوس لا يمكنها شراء السعادة".

وكتبت سمية "الفلوس مبتشتريش سعادة، الفلوس هي السعادة".

وعلقت واحدة من المتابعين "أكتر حاجة بتميزك يا فنانة إنك مش بتبصي للمادة"؟، لترد سمية "خالص دي آخر حاجة بفكر فيها".

وكتب آخرون "هو ده الكلام"، "معاكي حق يا فنانة"، "لا فيه فلوس ولا فيه سعادة"، "غلط عمر الفلوس ما كانت هي السعادة، هي وسيلة للسعادة، مثلا تعالي معاكي فلوس بس مفيش صحة ومحرومة من ما لذ وطاب أبسط شيء".

سمية الخشاب تغيب عن المشاركة في مسلسلات رمضان 2022، بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل "موسى" أمام الفنان محمد رمضان، الفنانة هبة مجدي، الفنان منذر رياحنة، الفنان رياض الخولي، والفنان سيد رجب، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.