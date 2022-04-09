محمد عطية بعد منع ويل سميث من حضور الأوسكار: العنف الجسدي لا يُبرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علق الفنان محمد عطية على قرار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، بمنع الفنان العالمي ويل سميث من حضور حفلاتها وباقي الفعاليات التي تقيمها لمدة 10 أعوام.

وكتب عطية عبر حسابه على موقع "تويتر": "ادي مرات ويل سميث نفسها أدانته واتمنع من الأوسكار ١٠ سنين والأفلام كلها بتنسحب منه.. الناس اللي اتريقت عليا لما قلت إن لازم الأكاديمية تاخد موقف، وكانوا شايفين إن لا طبعا هيقفوا معاه عشان (الشهامة والرجولة) يا ريت يبقوا عارفين إن العنف الجسدي لا يبرر بأي شكل".

وبحسب موقع بي بي سي عربي أعلنت الأكاديمية منع ويل سميث من حضور حفلاتها والمناسبات الأخرى التابعة لها لمدة عشر سنوات، بعد صفعه الممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائزها.

كان الفنان ويل سميث قد قام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ردة فعل ويل، جاءت نتيجة لسخرية كريس من شعر زوجة الأول جادا بينكيت، إذ حضرت الحفل وهي حليقة الرأس، واعتبر ويل كلمات زميله قلة احترام لزوجته، وعند عودته لمكانه إلى جوار الحضور، واصل هجومه، في حين حافظ كريس على ثباته واستكمل فقرته.

جدير بالذكر أن ويل سميث حصل في نفس الحفل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد".