بعد صفعه لكريس روك.. "الأوسكار" تمنع ويل سميث من حضور فعالياتها 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، قرارا جديدا بشأن واقعة صفع النجم العالمي ويل سميث لزميله الفنان كريس روك، أثناء إقامة فعاليات النسخة الرابعة والتسعين.

وبحسب موقع بي بي سي عربي تمنع الأكاديمية ويل سميث من حضور حفلاتها والمناسبات الأخرى التابعة لها لمدة عشر سنوات، بعد صفعه الممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائزها.

كان الفنان ويل سميث قد قام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ردة فعل ويل، جاءت نتيجة لسخرية كريس من شعر زوجة الأول جادا بينكيت، إذ حضرت الحفل وهي حليقة الرأس، واعتبر ويل كلمات زميله قلة احترام لزوجته، وعند عودته لمكانه إلى جوار الحضور، واصل هجومه، في حين حافظ كريس على ثباته واستكمل فقرته.

جدير بالذكر أن ويل سميث حصل في نفس الحفل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد".