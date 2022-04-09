ثروة وكأنها سقطت من السماء.. تفاصيل مثيرة لقصة أصغر ملياردير بالعالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 04:09 مساءً - رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشباب حول العالم، والتحديات الكبيرة التي تواجههم في بناء مستقبلهم، تجد على الجهة الأخرى بعض الشباب الذين ظهروا للحياة وسط ثروات طائلة.

الأمر قد يكون طبيعيا إذا ولدت في أسرة ثرية، لكن غير الطبيعي أن تجد نفسك فجأة ودون مقدمات أصغر ملياردير في العالم، دون أي عناء أو مجهود، أو حتى مغامرة، بل من خلال ثروة وكأنها سقطت من السماء.

هذا الوضع ينطبق على المراهق الألماني كيفن ديفيد ليمان، ابن الـ19 عاما، والذي حافظ على لقب أصغر مليارديرات العالم في قائمة فوربس للعالم الثاني على التوالي.

قصة كيفن

وفقا لقائمة فوربس السنوية السادسة والثلاثون لمليارديرات العالم، تقدر ثروة كيفن بنحو 2.4 مليار دولار. ورثها عن والده.

حيث يمتلك الشاب الألماني حصة 50% في سلسلة الصيدليات الألمانية dm-drogerie markt، حيث كان والده مستثمرًا مبكرًا في هذا المجال.



ورغم تراجع ثروة كيفن والتي سجلت في عام 2021 نحو 3.3 مليار دولار، إلا أنه ظل محافظا على مكانته كأصغر أثرياء العالم.

ووفقا لـ”Insider”، تعد سلسلة صيدليات dm-drogerie markt، هي مصدر ثروة المراهق الألماني، حيث تم تأسيسها في عام 1974.

ووفقا لموقع الشركة، فإنها توظف أكثر من 41 ألف شخص في أكثر من 2000 متجر في ألمانيا.

الغريب في قصة الشاب الألماني أنه لا تتوافر أي معلومات عنه، فهو ليس له أي تواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تتوافر له صور على الشبكة العنكبوتية، ونجح ومن قبله والده في الاختفاء عن الأضواء ووسائل الإعلام.

أصغر المليارديرات

ضمّت قائمة فوربس لأصغر مليارديرات 2022 نحو 12 شابًا دون سن الثلاثين، منهم 4 مليارديرات تركوا جامعة ستانفورد، واثنان من شركة توصيل الطعام وآخر من مجال العملات المشفرة.

لا تتجاوز أعمار هؤلاء المليارديرات – الأصغر على الكوكب – ثلاثة عقود، إلا أن هذا لم يمنعهم من جني ثروات وصلت قيمتها إلى سبعة أرقام.

يبلغ إجمالي ثروة هذه المجموعة المتميزة 25.8 مليار دولار وتمثل أقل من نصف في المائة من 2668 مليارديرا تم العثور عليها هذا العام من قبل فوربس.

ظهر على القائمة أربعة من المليارديرات الجدد بأعمار لم تتجاوز الـ30 عامًا، جميعهم من العصاميين، الأغنى بينهم غاري وانغ، البالغ من العمر 28 عامًا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة FTX التي يقع مقرها في جزر البهاما.

كان شريكه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX، سام بانكمان فرايد، الذي أتم 30 عامًا في مارس/آذار، أغنى شخصًا في العشرينات من العمر العام الماضي، بقيمة قدرها 8.7 مليار دولار.

ينضم إلى وانغ الملياردير الشاب، رايان بريسلو، البالغ من العمر 27 عامًا، وتقدر ثروته بملياري دولار، والذي ترك جامعة ستانفورد لبناء شركة برمجيات الدفع السريعة Bolt، قبل أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في وقت سابق من هذا العام.

كذلك أتى الزميلان اللذان تركا جامعة ستانفورد بيدرو فرانشيسكي وهنريكي دوبوغراس ضمن الوافدين الجدد، وقد قفز الاثنان إلى صفوف الملياردير عندما بلغت شركتهم الناشئة لبطاقات ائتمان الشركات Brex تقييمًا قدره 12.3 مليار دولار في يناير/كانون الثاني. تقدر ثروة المؤسسين من البرازيل، البالغين 25 و26 عامًا، على التوالي، بـ1.5 مليار دولار لكل منهما.

إجمالاً، يوجد 7 مليارديرات عصاميين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في قائمة هذا العام، بعدد يفوق المليارديرات الخمسة الموجودين بالفعل في القائمة. يعود الفضل جزئيًا في الوصول إلى هذا الرقم إلى ستانلي تانغ وآندي فانغ، وكلاهما يبلغ من العمر 29 عامًا، اللذان أسسا تطبيق توصيل الطعام DoorDash في 2013 مع توني شو (الذي يبلغ الآن 37 عامًا).

كانت حصة الاثنين تقدر بأكثر من ملياري دولار عندما تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2020، وبينما انخفض السهم منذ ذلك الحين، إلا أن ثروة ستانلي تانغ لا تزال تقدر بـ1.2 مليار دولار، فيما لا تزال ثروة آندي فانغ تقدر بـ1.1 مليار دولار.

كذلك، تراجعت ثروة أوستن راسل، الذي أصبح أصغر ملياردير عصامي في العالم عندما أعلنت شركة استشعار السيارات الخاصة به Luminar Technologies إدراجها العام في ديسمبر/كانون الأول 2020. يبلغ راسل الآن 27 عامًا، وانخفض صافي ثروته بمقدار الثلث، إلى 1.6 مليار دولار.

حصل كيفن ديفيد ليمان البالغ من العمر 19 عامًا على لقب أصغر ملياردير في العالم للعام الثاني على التوالي، وتقدر ثروته بـ2.4 مليار دولار. ورث المراهق الوحيد في القائمة حصة 50% في سلسلة الصيدليات الألمانية dm-drogerie markt من والده، الذي كان مستثمرًا مبكرًا في هذا المجال، إلا أن أيا منهما لا يشارك في عمليات الشركة اليومية.

يعود الفضل في ثروة أربعة آخرين دون سن الثلاثين إلى والديهم: وهم غوستاف ماغنار ويتزو، 28 عامًا، وريث إحدى أكبر عمليات زراعة السلمون في العالم، ووانغ زيلونغ، 25 سنة، الذي ورث حصصاً في شركتين من شركات الكيماويات الصينية؛ والأختان النرويجيتان ألكسندرا وكاثرينا أندرسن، اللتان تبلغان من العمر 25 و26 عامًا على التوالي.

لقد كان عامًا مليئًا بالأحداث بالنسبة لهذه النخبة الصغيرة. ففي حين أن عدد المليارديرات الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أكثر من 2021، فإن هذه المجموعة تبلغ قيمتها مجتمعة 3.7 مليار دولار، وهو أقل من مجموعة العام الماضي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أسواق الأسهم المتقلبة وتجاوز سام بانكمان فرايد لعتبة الـ30 عامًا. تمتلك فوربس أعمار حوالي 97% من أعضاء قائمة 2022.