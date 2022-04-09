ممسكا بيده.. أحمد عبدالرحمن أبوزهرة يدعو لوالده بالشفاء: علمتني الرحمة والأمانة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك العازف الدكتور أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، ظهر فيها كف يده ممسكا بكف يد والده الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة أثناء تواجده على السرير في المستشفى، دون أن يظهر وجه أي منهما.

وعلق أحمد "يا من علمتني الصدق، يا من علمتني الأخلاق، يا من علمتني الرجولة، يا من علمتني الشرف، يا من علمتني الأمانة، يا من علمتني عدم الخيانة، يا من علمتني الاحترام والرحمة يا من علمتني كيف يجب أن يكون الإنسان إنسان وليس أي شيء آخر، بحق كل الإنسانية وكل المعاني الجميلة ادعو لك بالشفاء يا رب".

كان أحمد أعلن عن خضوع والده الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة اليوم السبت 9 أبريل لعملية، داعيا الله أن يمر الأمر بسلام.

ونشر أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده من آخر عيد ميلاد له، والذي وافق الشهر الماضي، ظهر فيها متوسطا اثنين من أحفاده، وعلق الأول "أسعد لحظات حياته دائما وهو في وسط أحفاده، الصورة من اخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات، يا رب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهاردة علي خير".

وقال أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الوالد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، دخل غرفة العمليات منذ قليل، للخضوع لجراحة الكسر الذي تعرض له في الحوض اليمين، ونسأل الله أن يكرمه بالشفاء العاجل".

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان قد تعرض لأزمة صحية في نهاية شهر مارس الماضي، استدعت نقله لأحد المستشفيات وإيداعه العناية المركزة.