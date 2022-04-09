في غرفة العمليات.. نجل عبدالرحمن أبوزهرة يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالة والده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وقال أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الوالد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، دخل غرفة العمليات منذ قليل، للخضوع لجراحة الكسر الذي تعرض له في الحوض اليمين، ونسأل الله أن يكرمه بالشفاء العاجل".

وتابع: "الفترة الماضية، شهدت حالة الوالد، تحسنا ملحوظا، وأصبحت مستقرة، مؤكدًا أنه عاد لوعيه رغم استمراره في العناية المركزة".

وكان نجل عبدالرحمن أبو زهرة، قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن حالة والده: "والدي غايب عن الوعي بقاله ٣ أيام، للأسف عنده كمان كسر في الحوض اليمين بعد وقوعه في الحمام ومن ساعتها في العناية المركزة".

يذكر أن آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.