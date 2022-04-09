فيديو.. غادة عبدالرازق تكشف سر غيابها عن دراما رمضان 2022

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

واصلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق كشف المزيد من أسرار حياتها الشخصية والفنية، وسبب غيابها عن سباق دراما رمضان للعام الحالي.

وقالت عبدالرازق، خلال الجزء الثاني من حوارها مع برنامج “كلام الناس في رمضان” عبر شاشة “MBC مصر”، إنه على الزوجة أن تحترم زوجها وتجعله يحترمها، مؤكدة أنها مع طاعة الزوجة لزوجها بالطريقة التي تراها صحيحة وتربت عليها.

وأضافت: “أنا كبيرة وناضجة وأستطيع التمييز بين الصح والخطأ، وفي حال ارتباطي يجب الحفاظ على هذا الرجل الذي ارتبطت به، حتى إن كنت فنانة ونجمة”.

وكشفت أنها كانت تفتش في هاتف زوجها لكنها توقفت عن ذلك، موضحة: “لو طلبت منه هاتفه لن يرفض، لكني توقفت عن ذلك لأني كنت مريضة بالوسواس، وكان متمكن مني ويجعلني أذهب لأماكن في عقلي غير صحيحة، فتوقفت عن ذلك لأني أجبت عن سؤال: إن لم يكن يحبني فلماذا نحن سويا؟ وقد تركنا بعض لفترة طويلة وعدنا من جديد، وهو لا يفتش في هاتفي”.

وأكدت الفنانة المصرية أنها تعرضت للخيانة والخذلان من الكثيرين من المحيطين بها وأصدقائها، وهو الأمر الذي أثر عليها. وتابعت: “بداخل كل منا شخص طيب وآخر شرير، والشخصية الطيبة، الحمد لله هذا شيء أساسي طول عمري، أما الشريرة فقد اكتسبتها ولم تكن موجودة بداخلي في الأصل، وقد اكتسبتها من الحياة والعمل والناس المحيطين بي، من وقعاتي ومن آذوني”.

وكشفت أنه تم النصب عليها عدة مرات في مبالغ ضخمة سواء من أجرها في الأعمال السينمائية والدرامية أو من الأشخاص في الحياة بشكل عام، موضحة أنه تم النصب عليها في باقي أجرها عن عمل فني منذ 4 أو 5 سنوات ولم تأخذ حقها إلى الآن والأمر تطور للمحاكم.

وتغيب غادة عبدالرازق عن المنافسة في دراما رمضان 2022، وهو ما بررته خلال البرنامج قائلة: “سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه، وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف والحسابات اختلفت ولدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة”.

وآخر أعمال غادة عبدالرازق هو مسلسل “لحم غزال”، الذي عُرض في رمضان 2021، من بطولة وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، أحمد خليل ومي سليم وغيرهم نخبة من النجوم. “لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.