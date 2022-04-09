مي عز الدين تتحدث عن دورها في “جزيرة غمام” وإجادتها للهجة الصعيدية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي عز الدين، عن بعض من كواليس مسلسل “جزيرة غمام” الذي يتم عرضه ضمن موسم رمضان 2022، وأرفقت معها عدة صور لشخصيتها التي تؤديها في المسلسل.

مي عز الدين أوضحت تفاصيل عن سر إجادتها للهجة الصعيدية في أحداث العمل، مع اللقطات التي نشرتها عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وقالت مي عز الدين أن سر إجادتها للهجة الصعيدية وإتقانها لها يرجع إلى أحد الأشخاص الذي ساعدها في الأمر، ونشرت مي صورته متحدثه عن دوره في تصحيح لهجتها قائلة: “أستاذ عبد النبي مصحح اللهجة الصعيدية رجل عظيم خبرة سنين، معظم المسلسلات الصعيدي اللي شفتوها على مدار السنين كان هو اللي عاملها، ده غير جمال شخصيته”.

واستكملت مي عز الدين: “أنه لا يوجد ممثل لا يعشق هذا الرجل، متوجهة إليه بالشكر على ما بذل معها من مجهود، مؤكدة أنها فضلت أن تشكره هكذا وتوجه له رسالة تعبر فيها عن شوقها إلى رؤيته مرة أخرى ممازحة إياه «واحشني بس مش أوي»، مؤكدة أن الصداقة ستجمعهما في الحياة بدون شغل”.

مي عز الدين نشرت مجموعة صور أخرى جمعتها بالفنان محمود البزاوي، ضمن كواليس المسلسل، موجهة له رسالة قالت فيها: “البطلان محمود البزاوي.. نجوم تشرفت بالعمل معهم، كنت بحبهم من قلبي وفي انتظار يجمعني معاهم عمل وحصل الحمد لله”.

تدور أحداث مسلسل “جزيرة غمام” في إحدى الجزر الافتراضية التي أطلقوا عليها اسم غمام، في مطلع القرن الماضي، وتدور الأحداث بإطار اجتماعي وأجواء صعيدية، فيما يشارك ببطولة العمل إلى جانب مي عز الدين، الفنان طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبي، وفاء عامر وعبدالعزيز مخيون، العمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.