بالصور – درة تؤدي مناسك العمرة بعد غيابها عن موسم رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة التونسية درة، لقطات لها بملابس الإحرام وهي تؤدي عمرة شهر رمضان، حيث ظهرت أمام الكعبة المشرفة، وذلك وسط غيابها عن موسم دراما رمضان 2022.درة نشرت لقطات مصورة لها على حسابها في إنستجرام، وهي تؤدي مناسك العمرة ولقطات أخرى مع بعض أصدقائها عبر خاصية الاستوري.

وكانت درة قد ظهرت في إعلان ترويجي لإحدى شركات المحمول منذ أيام.هذا وكانت درة قد نشرت عدة صور لها عبر حسابها في إنستجرام بعدة إطلالات مختلفة من أعمالها السابقة، في الوقت الذي لم تطل فيه على جمهورها بعمل جديد في رمضان.

درة كانت قد شاركت في موسم رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض” وشاركت البطولة مع الفنانين هاني سلامة، ندى موسى، محمد ثروت، أحمد بدير، ونجلاء بدر، العمل من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.

وشاركت أيضا درة في العام المنصرم في السينما بفيلم “الكاهن” رفقة الفنان حسين فهمي إياد نصار، محمود حميدة وفتحي عبد الوهاب.