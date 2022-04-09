ذا ويكند يهدد مهرجان Coachella.. والسبب كانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت مجلة “Page Six” أن النجم العالمي ​ذا ويكند ​قد هدد بعدم المشاركة في ​مهرجان Coachella​، إذا لم يحصل على 8 ملايين دولار، كما كان متفقاً مع كانييه ويست.

فبعد أن اعتذر كانييه ويست عن تقديم الحفل قبل أسبوعين من موعده، حيث كان من المفترض أن يتقاضى 8 ملايين دولار إضافة إلى 500 ألف دولار للإنتاج، تم التواصل مع النجم ذا ويكند أن يحل مكانه مقابل 5 ملايين دولار.

وقد وافق النجم على إحياء الحفلتين، إلا أنه هدد بأنه سيعتذر أيضاً في حال لم يتقاضَ المبلغ نفسه الذي كان معروضاً على كانيي ويست.

ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان القائمون على مهرجان Coachella قد وافقوا على طلبه أم أن الأمور ستأخذ منحى معقداً.

يشار إلى أن الحفل الذي من المفترض أن يحييه النجم ذا ويكند البالغ من العمر 32 عاماً سيقام على يومين، وذلك يوم الأحد في 17 نيسان/ أبريل 2022 وفي الأسبوع الذي يليه، أي الأحد 24 نيسان/ أبريل 2022.

وكان النجم العالمي “ذا ويكند” قد أثار جدلاً كبيراً قبل إطلاق ألبومه الجديد Dawn FM وذلك بصورة الغلاف التي ظهر فيها بشكل أكبر من سنه الحقيقية، حيث بدا وكأنه يبلغ من العمر 70 عاماً.

لكن لم تكن صورة الغلاف الوحيدة التي أثارت الجدل الكبير، فبعد صدور الألبوم كان هناك أغنية واحدة من قائمة الأغاني، اعتقد المتابعون أن كلماتها موجّهة إلى نجمة هوليوود الشهيرة “أنجلينا جولي”؛ حيث قالت كلمات الأغنية: “ها نحن سوياً مرة أخرى. فتاتي الجديدة، إنها نجمة سينمائية.” مع تكرار كلمة نجمة سينمائية كثيراً.

فقد انتشرت منذ فترة قصيرة أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقة تجمع الفنان “ذا ويكند”، 31 عاماً، بالممثلة العالمية “أنجلينا جولي”، 46 عاماً، على الرغم من أنها تكبره بـ15 سنة. لكن لم تلبث هذه الأخبار في الهدوء حتى عادت وانتشرت بقوة من جديد، بعد أن طرح “ذا ويكند” أغنيته الجديدة التي قال فيها إن حبيبته الجديدة هي نجمة سينمائية، الأمر الذي اعتبره الكثيرون أنه يقصد “أنجلينا”، على الرغم من أن ذلك لا يُعد تصريحاً رسمياً بالموضوع، خاصةً أن “أنجلينا” ملتزمة الصمت حتى الآن.