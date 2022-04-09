“وحشتونا”.. أحمد مكي يستذكر مُمثلي “الكبير” الراحلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم أحمد مكي، تصدره ترند السوشيال ميديا، بعد مشاركته بمسلسله الكوميدي “الكبير” في سباق الموسم الرمضاني الحالي.

وخلال الساعات الماضية فاجأ جمهوره عبر “فايسبوك” بتوجيه رسالة للفنانين الذين رحلوا، وكان لهم نصيب في المشاركة بالأجزاء السابقة للعمل، مؤكداً افتقاد الجمهور لهم.

ونشر صورة جمعت وجوه هؤلاء الفنانين وهم أحمد حلاوة، سعيد طرابيك، يوسف عيد وحسن كفته، وعلق عليها قائلاً: “دائماً في القلب وحشتونا جداً وافتقدناكم… الله يرحمكم ويحسن إليكم نسألكم الدعاء لهم”.

وحقق الموسم الجديد من مسلسل “الكبير”، نجاحات كبيرة، ونجح في تصدر الترند بصورة يومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، على رأسهم بيومي فؤاد، رحمة أحمد، محمد سلام، سما إبراهيم، وهشام إسماعيل.

وكانت الممثلة رحمة أحمد، التي جاءت كبديلة للفنانة دنيا سمير غانم، بطلة المواسم السابقة، حققت شهرةً واسعةً وتحديداً بعد مشهد ليلة زفافها إلى الكبير الذي يلعب شخصيته مكي.

وبالرغم من مقارنة الجمهور بينها وبين دنيا، إلا أنها خرجت عبر “فايسبوك” لتؤكد أنها واحدة من مُعجباتها ولم تصل لحد المقارنة بها كواحدة من أهم نجمات مصر حالياً.