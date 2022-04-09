بعد اتهامه بإهانة الفنانين المصريين.. محمد أنور يتلقى رسالة دعم من فان دام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدل واسع أحدثته حلقة الخميس من برنامج “رامز موفي ستار” التي حل فيها الفنان المصري محمد أنور ضيفا على البرنامج، وذلك بسبب ما قاله الأخير خلال حلوله ضيفا على الحلقة.

حيث شعر أنور بالصدمة والمفاجأة أثناء مقابلته النجم العالمي فان دام الذي يشارك في تقديم المقلب بصحبة رامز جلال، وحاول أنور التعبير عن حبه وتقديره لفان دام، فخرجت منه جملة تقول “إنت متعرفش أنا بمثل مع مين في مصر”.

وهو ما تسبب في هجوم البعض عليه ورأوا أنه يقلل من قيمة الفنانين المصريين الذي يمثل معهم، وهو ما جعل أنور يشعر بحزن شديد بسبب تفسير كلماته على هذا النحو، إلا أن المفاجأة كانت تلقيه رسالة من فان دام.

أنور نشر رسالة النجم البلجيكي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” والتي قال له فيها، إنه سعيد بلقائه في المقلب الذي تم تقديمه من خلال البرنامج.

وأشاد فان دام بأنور وبروحه الطيبة والنقية، معربا عن حزنه لما عرفه من مستشاره الإعلامي المصري، حينما علم أن أنور تعرض لنقد شديد بسبب سوء تفاهم حول بعض الجمل التي قيلت في الحلقة، والتي حاول من خلالها أنور التعبير عن احترامه لفان دام.

ليطالبه بتجاوز ذلك الهجوم لأنه لم يجد منه سوى صفات حميدة وروح كريمة، وتحدث عنه كأخيه وأنهما متساويان، معربا له عن أمنيته في أن يراه هو وباقي فريق البرنامج.

محمد أنور وجه الشكر لفان دام على حديثه وأنه عبر عما يدور بداخله، خاصة أنه في البرنامج حاول أن يعبر عن حبه له منذ صغره فقط، وحاول أن يسترجع كلمات اللغة الإنجليزية التي يعرفها، ولا يستطيع أن يسيء للفن المصري نهائيا.

موجها اعتذاره لكل من فهم من كلامه أن هناك إساءة للفن المصري أو لزملائه، خاصة أن الجملة قد تكون خرجت في وقت يشعر فيه بالتوتر من وقوفه أمام فان دام.

وفي النهاية أكد أنور أن فان دام سيظل نجمه المفضل، وطالبه بالبحث عن شخص يترجم له كلماته للغة الإنجليزية، خاصة أنه في حال كتبه بالإنجليزية سيخرج مشابها لما جاء في الحلقة.