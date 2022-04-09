شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ مايا طلام فى "العائدون" بشخصية سارة.. وتتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت النجمة الإيطالية والتونسية الأصل مايا طلام تريند تويتر مع أول ظهور لها في مسلسل "العائدون" أمام النجم أمير كرارة، حيث تجسد شخصية سارة التي تدير مقهي للقمار ويتم تجنيدها من قبل الأجهزة الأمنية المصرية وتتظاهر سارة بالموافقة لتكون المفاجأة بعد ذلك والتي تكشف عنها الحلقات المقبلة.

وعن ترشيحها للعمل في مسلسل العائدون قالت مايا: تم ترشيحي من خلال إحدى وكالات الكاستنج في أوروبا كانت قد قامت بترشيح الأجانب بالعمل، وعن دورها قالت: يحمل مفاجآت كثيرة، وكانت كواليس التصوير كلها رائعة مع النجم أمير كرارة فكل مشاهدي أمامه، وأنا متشوقة بشدة ردود الأفعال عن دوري بالعمل، كما أنني سعيدة بدخول التريند علي تويتر مع أول ظهور لي.

مايا طلام كانت قد تنتهي من تصوير فيلم "The Goat" أمام النجمة العالمية الحائزة على الأوسكار ميرا سورفينو، وچون سافاچ ، ومن مصر النجم عمرو سعد، وتجسد مايا، ضمن أحداث الفيلم دور زوجة الفنان عمرو سعد، التي تبحث معه عن ابنتهما التي تاهت في الصحراء، وقد تم تصوير المشاهد في واحدة سيوة.

في سياق آخر تستعد مايا، لتصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد مع النجم العالمي چون ترافولتا، في البرازيل وأمريكا، كما تستعد أيضًا للمشاركة في فيلم مصري يضم كبار النجوم المصريين، وستكشف مايا، عن تفاصيل دورها بالفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.



مايا طلام تجندها الأجهزة الامنية المصرية



مايا طلام في العائدون واول ظهور لها



مايا طلام في العائدون



مايا طلام في العئدون في دور سارة الجاسوسة



مايا طلام في مسلسل العائدون في دور سارة



مايا طلام



مايا وأمير كرارة في العائدون



مايا وأمير كرارة