شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة مسلسلات..الأحداث تشتعل فى الاختيار 3 ومربوحة تفجر مفاجآت فى الكبير أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقة جديدة من برنامج " قعدة مسلسلات" على تليفزيون الخليج 365 قدمها الناقد الفني والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر وشاركته فى الحلقة المذيعة جيرمين شلبي، وتناولت الحلقة الكثير من الآراء النقدية حول مسلسلات رمضان فكان الحديث في البداية عن المستوي الفني المتميز بشكل عام في المسلسلات هذا العام .

قال جمال عبد الناصر: دراما رمضان 2022 تشهد تنوع كبير في طرح الكثير من القضايا والموضوعات ولدينا مسلسلات كوميدية تعتمد علي كوميديا الموقف وأيضا لدينا أعمال اجتماعية تناقش قضايا مهمة مثل مسلسل " فاتن أمل حربي "، ولكن مازال مسلسل " الاختيار 3 " هو المسلسل الأهم لدي كل المصريين لما يعرضه من أحداث وشخصيات لها تأثير كبير علي مصر خلال الفترة السابقة عقب ثورة 25 يناير .



قعدة مسلسلات تقديم جمال عبد الناصر وجيرمين شلبي

وقالت جيرمين شلبي: مسلسل " الكبير اوي " في الجزء السادس لفت الانتباه وحقق نسبة مشاهدة كبيرة والفنانة رحمة أحمد تصدرت التريند ونالت الاعجاب من الكثير من المشاهدين، وأضاف جمال عبد الناصر لكلام جيرمين قائلا: تلقائية هذه الممثلة هو سبب حب الناس لها فهي تقدم الكوميديا بدون أي مبالغات ولا تخرج عن اطار الشخصية التي تقدمها، وأنا شاهدتها من قبل في مسرحية علي مسرح الهناجر " ديجافو "، وكانت بالفعل مبهرة ومن تلك المسرحية تم اختيارها للبطولة أمام أحمد مكي بعدما شاهد مكي العرض مع المخرج أحمد الجندي .

كما تحدثت جيرمين عن الفنان شريف سلامة في مسلسل " فاتن أمل حربي " وقالت إنه من المفاجآت في دراما رمضان هذا العام فقد أظهر قدرات تمثيلية جديدة، وأضاف جمال عبد الناصر قائلا: شريف سلامة ممثل محترف وهذا الدور سوف يضعه مستقبلا في مناطق جديدة من الأدوار، والمسلسل بشكل عام لديه جمهور كبير خاصة انه يناقش قضية مهمة .