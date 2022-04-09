شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو زهرة فى رسالة لوالده: "يارب تعدى العملية النهارده على خير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عن استعداد والده لإجراء عملية جراحية اليوم، وقال فى رسالة مؤثرة لوالده، إذ نشر صورة له برفقة أحفاده وعلق قائلا: "يارب تقوم بالسلامة وتعدى العملية النهاردة على خير".

وأضاف عبر حسابه بفيس بوك، "أسعد لحظات حياته دائما وهو فى وسط أحفاده، الصورة من آخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات، يارب تقوم بالسلامة وتعدى العملية النهاردة علي خير".



أحمد أبو زهرة

وكان الموسيقار أحمد أبو زهرة قد كشف سابقا تفاصيل تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، والذى تعرض لأزمة صحية استدعت نقله للمستشفى.

وقال الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قال في تصريحات خاصة لتلفزيون الخليج 365 حول الحالة الصحية لوالده، إن الحالة الصحية لوالده لم تشهد أى تحسن، مؤكدا أنه فاقد الوعى معظم الوقت.

وكان نجل الفنان الكبير كشف عن قيامه بنقل والده إلى مستشفى آخر، وكان نشر بوست منتصف اليوم وقال، "في الطريق إلى مستشفى الجلاء العسكري في مصر الجديدة، بعد إنهاء إجراءات نقل الوالد إلى المستشفى، بسبب عدم وجود أي تَغِير في حالته الصحية، منذ دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، غائباً عن الوعي، وكسر في الحوض، إلى جانب معاناته من فيروس بالمعدة".