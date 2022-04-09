شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تبدع فى تقديم دور "العايقة" بمسلسل جزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدع الفنانة مي عز الدين حلقة تلو الأخرى من مسلسل "جزيرة غمام" في شخصية "العايقة" عايدة بنت وصاف، تلك الغجرية التي تمارس قراءة الطالع وفتح المندل.

مي من الواضح أنها درست أبعاد شخصية الغجرية العرافة وتعرفت علي مفرداتها وطريقة كلامها، فمي تجسد الدور برسوخ وبحضور فائق وتقف أمام طارق لطفي ومحمود البزاوي في المشاهد التي تجمعها بهم بقوة وندية في الأداء وتفوق كبير.

جمعها مشهدين في الحلقة السادسة، الأول مع الفنان محمود البزاوي حينما ذهبت له لتقرأ له الطالع أو تفتح المندل، وكان مشهدًا قويًا ومكتوب الحوار فيه ببراعة من الكاتب عبد الرحيم كمال لتكشف العايقة للبطران وهي الشخصية التي يقدمها محمود البزاوي عن نواياه وعما بداخله من نظرة عينيه فهو يرغب فيها، فالمشهد يحتاج لتعبير وأداء به خبث شديد نجحت مي عز الدين في تقديمه مستخدمة نظرات عينيها التي تقول ما بين السطور في الحوار.

مشهد آخر جمعها بطارق لطفي بعدما تركت البطران ليكشف لها عن طبيعة علاقتهما معا ، فهي ليست زوجته ، ولكنها أداة يستخدمها وقت اللزوم مع الرجال ، وحينما تجاول أن تستفزه وتسأله عن مدي غيرته عليها كرجل وتساله : هو انا مش حلوة ؟ يقول لها : حلوة في عين المحروم ، ويقول لها جملة غريبة جدا : أنا لا راجل ولا مره أنا خلدون ، وعمرك ما كنتي مرتي ولا هتبقي ، ومرتي دي كلمة كنا بنقولها علشان تحلي في عيون الرجالة اللي متعتهم ياخدوا الحريم من رجالتهم ، وكل ما كان جوزك غيران جوي ، كل ما بديتي صعبة أوي وكل ما هو تعب اوي .." ، براعة مي عز الدين هنا في نظرات عينيها وهي لا تتكلم فتجد فيها احساسها بالمرارة والإهانة والغضب و الألم وغيبة الأمل فيمن تحب ، فهذا المشهد كان مباراة في التمثيل بين طارق لطفي ومي عز الدين .

مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجي و تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.



مي عز الدين



الفنانة مي عز الدين في دور العايقة



مي عز الدين وزاهر



مي عز الدين في دور العايقة (1)



مي عز الدين في دور العايقة (2)



مي عز الدين في دور العايقة (3)



مي عز الدين في دور العايقة (4)



مي عز الدين في دور العايقة (5)



مي عز الدين في دور العايقة (6)



مي عز الدين في دور العايقة (7)



مي عز الدين في دور العايقة (8)