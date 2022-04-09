بصورة من عيد ميلاده.. نجل عبدالرحمن أبوزهرة يكشف عن خضوع والده لعملية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن العازف الدكتور أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن خضوع والده الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة اليوم السبت 9 أبريل لعملية، داعيا الله أن يمر الأمر بسلام.

ونشر أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده من آخر عيد ميلاد له، والذي وافق الشهر الماضي، ظهر فيها متوسطا اثنين من أحفاده، وعلق الأول "أسعد لحظات حياته دائما وهو في وسط أحفاده، الصورة من اخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات، يا رب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهاردة علي خير".

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان قد تعرض لأزمة صحية في نهاية شهر مارس الماضي، استدعت نقله لأحد المستشفيات وإيداعه العناية المركزة.

يذكر أن آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة كان مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي "أهل الكهف" والذي يعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.