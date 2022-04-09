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كيفية التخلص من علامات التعب لدى السيدات في رمضان

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كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

النساء يجب ان تشعر بالراحة

تعاني العديد من السيدات من علامات التعب والارهاق في شهر رمضان، وذلك بسبب قله النوم والعمل لساعات طويلة قبل الأفطار والوقوف في المطبخ قبل الأفطار لتحضير الطعام، وهناك بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحة بشرتك في رمضان والتخلص من علامات الارهاق والتعب.

وينصح خبراء التجميل بوضع كريم محيط العينين المرطب في الثلاجة لبعض الوقت قبل استخدامه، فبذلك يقوم الكريم بتنشيط الدورة الدموية في البشرة، والتخلص من الهالات السوداء التي تعد من أبرز علامات الشعور بالإرهاق والتعب في رمضان، وذلك بحسب ما نشرة موقع Homage.

وفي المساء بعد تناول طعام الإفطار، يجب تنظيف بشرة الوجه جيداً لتخليصها من البقايا الضارة وآثار الغبار والتلوث والمكياج لأن تلك العوامل تجعل بشرتك باهتة وغير صحية، ومن الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل إزالة الهالات السوداء وعلامات التعب تحت العينين أيضاً، مزج القليل من المستحضر خافي الهالات مع كمية مناسبة من منتج العناية بمحيط العينين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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