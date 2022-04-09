هند صبري: “الخير والشر موجودين فينا كلنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلول الفنانة هند صبري ضيفة على المذيعة إيناس سلامة الشواف ببرنامجها “اتنين..اتنين” الذي تقدمه على راديو إنرجي، وتدور فكرته حول البحث عن الحاجة وعكسها داخل مشوار كل فنان، متى شعر بالنجاح ومتى شعر بالفشل، ما هو الموقف الذي أعطى له الأمل، وما الذي تسبب له في الشعور باليأس.

كشفت هند صبري، عن الكثير من جوانب حياتها، قائلة: “مش هنعرف طعم النجاح بدون تجربة الفشل ودايماً بيكون لي حكمة، ومش بفرح قوي بنجاحي ودائمًا بفكر نفسي إن النجاح بيجي بعد تعب كتير فالإحساس بيكون ممزوج بالمسؤولية وأصحابي بيقولولي إنتي نكدية”.

وأكملت حديثها قائلة: “الخوف من الآخرين بيولد فينا شعور ممكن نفسره بأنه كراهية.. وفلسفتي في الحياة إني ميكونش في أحكام مسبقة على حد وأقدم المحبة عشان ألاقيها في المقابل والطريقة دي حققت نتايج ترضيني”.

وعن ثنائية الأمان والخوف، قالت: “الأمان والخوف ثنائية لكن هي نفسها الحب والخوف لأن سبب الأمان هو وجود المحبة.. عمرك ما هتخاف في مكان فيه حب”.

وعن ثنائية الحضور والغياب، قالت صبري: “في مهنتنا ثنائية الحضور والغياب مهمة جداً لأن الغياب كتير مقلق والحضور بكثرة غلط لازم توازن بينهم وده صعب في زمن السوشيال ميديا”.

وأكملت حديثها: “الصحة والمرض أهميتها وضحت أكثر بعد أزمة كورونا وبقيت أقدر نعمة الصحة وأسيبها على الله لأن التفكير فيها كثير يسبب خوف وده بيأثر على المناعة وبيعرضنا للمرض”.

وعن النقد والمدح، صرحت قائلة: “في مهنتنا مهمة جدا ثنائية النقد والمدح بس مش بتأثر بيهم.. ولو الفنان شاف قيمته الفنية مرتبطة بالمدح والجوايز هيبقى طول عمره أسير ليهم، مش بشكر ناقد مدح فيا لأنها مش علاقة شخصية.. هو بيأدي عمله وأما بقابلهم بقولهم كده وبيتفهموا ده.. ونفس الشيء، مش بكلم اللي رفض شغلي ومبزعلش”.

وأضافت: “مش بحب السلبية.. أنا شخص إيجابي لو أقدر أعمل حاجة هعملها.. وبحاول في مجالات مختلفة زي الحفاظ على البيئة أو دعم برنامج التغذية العالمي”.

وتابعت هند صبري: “الجانب الروحى مهم جداً وبشبعه بالتعبد والتأمل والقراءة عن العوالم المختلفة والطب الهندي القديم”.

وعن ثنائية الخير والشر، قالت: “الخير والشر موجودين فينا كلنا وأهم ثنائية في الدراما.. الثنائية دي اختيار شخصي تحب تنمى إيه وإزاي تواجه أي نزعة شر بداخلك وتجاهد نفسك”.