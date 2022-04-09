“الموبايل فيه سم قاتل”.. هكذا أبعد محمد فؤاد الجمهور عنه في حفله الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان الكبير محمد فؤاد أولى حفلاته الغنائية داخل إحدى الخيام الرمضانية في مدينة الشيخ زايد، بحضور كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، الذين التف العشرات منهم حوله بمجرد وصوله لالتقاط الصور السيلفي معه.

وكان فؤاد قد وصل مكان الحفل مرتديا ملابس كاجوال وبمجرد دخوله الخيمة مردداً أغنية “بين إيديك” احتشد حوله عدد كبير من الجمهور لالتقاط الصور السيلفي معه بشكل منعه للوصول إلى خشبة المسرح.

وحرص فؤاد على تحية الحضور وتهنئتهم بالشهر الكريم وطلب من المحتشدين حوله ترك الموبايلات والعودة إلى مقاعدهم للاستمتاع بالحفل مازحاً: “الموبايل فيه سم قاتل”.

وقدم النجم محمد فؤاد عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة المميزة التي تفاعل معها الجميع منها “الليل الهادي” التي أطلقها عام 1990، حيث حرص على التأكيد بأن الأغنية أصلها سوداني ووجه تحية خاصة لكل السودانيين بمصر بالإضافة إلى بعض الصينيين الذين شاركوه الغناء مؤكداً أن المصريين يحبون الصينيين.

وواصل فؤاد الحفل وسط أجواء البهجة والدعابة وحرص في ختام وصلته على توجيه كلمة شكر لأعضاء فرقته الموسيقية ومدير أعماله.