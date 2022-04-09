شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد: شعرت بالمسئولية من المشاركة فى "سوتس بالعربى" وكان بالنسبة لى حلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة تارا عماد عن مشاركتها في الموسم الرمضانى بمسلسل "سوتس بالعربى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هليلة في 30 ليلة"، المذاع على ميجا أف أم، قائلة: "كنت أشاهد مسلسل suits الأصلى وعندما سمعت أنه سوف يتم تنفيذ نسخة suits بالعربى تمنيت تنفيذ أحد الأدوار فى المسلسل وتحدث معى المنتج طارق الجناينى ووافقت على الدور دون تردد لأنه بالنسبة لى حلم".

وأضافت الفنانة تارا عماد: "شعرت بالخوف والمسئولية من تقديم الدور فى مسلسل suits ولكن أخذت ذلك فى عين الاعتبار وتحمست فى تجسيد الشخصية والتركيز فى أداء الدور، وأخذت بعض السمات الأساسية للدور وبنيت الشخصية وقمت بتجسيد الدور وأضفت بعد السمات الآخرى التى لا تختلف عن النسخة الاصلية".

مسلسل "سوتس بالعربى" بطولة كل من: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

تدور أحداث المسلسل حول عالم المحاماة وكواليس القضايا، وذلك من خلال 6 شخصيات رئيسية داخل مكتب محاماة كبير، يضم 6 شخصيات هم زين ثابت (أسر ياسين)، آدم منصور (أحمد داود)، فريدة المسيرى (صبا مبارك)، كاميليا أشرف (ريم مصطفى)، ليلى رضوان (تارا عماد)، قدرى الزيات (محمد شاهين) ولكل واحد سماته المختلفة والمميزة عن الآخر وتكشف الأحداث طبيعة دور كل واحد منهم داخل المكتب.