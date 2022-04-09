منى شداد تبكي بسبب مقاطعتها من السعودية والامارات.. فما هي اسباب ازمتها؟

كتب امير فتحي في السبت 9 أبريل 2022 06:50 صباحاً - بكت الفنانة الكويتية منى شداد على الهواء بسبب المقاطعة التي تتعرض لها من قبل شركات الانتاج في الخليج بسبب مواقف سابقة لها.

وقالت منى شداد في معرض حوارها المذاع عبر إحدى شاشات التلفزة:” كل واحد يطالعني بهي النظرة، كأني مسوية شي غلط، يا جماعة أنا تعبت، ما أحب النظرة اللي تصير لي من كل صوب”.

وتابعت:” أنا بشر، وأحترم نفسي ووايد أقدر نفسي، وأنا ما توصل فيني المواصيل إني أفكر أغلط على أيٍّ كان، إذا أنا شفت نفسي في مكان واستمريت فيه وين المشكلة؟”.

واستطردت:” أنا ودي أقول لبعض الناس اللي قلوبهم مني سودا، خفوا عليِّ شوي، لأن الله ما يرضا على اللي تسوونه وبوريكم، ومثل ما تحفرون لي، الله بـ يحفر لكم”.

وتعود تفاصيل أزمة منى شداد الى عام 2019، حيث قرر المشرف على الفعاليات الفنية فى المملكة العربية السعودية تعليق أى نشاط فنى للممثلة الكويتية منى شداد فى المملكة، ومنع ظهورها فى أى قنوات تلفزيونية وإذاعية سعودية.

وجاء هذا القرار بعد تداوُل فيديو للممثلة الكويتية وهى تمدح فيه دولة قطر وأميرها، بعد المقاطعة العربية للدوحة، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية.