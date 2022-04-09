شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من Physical يطرح فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة Apple عن طرح الموسم الثانى من مسلسل Physical، بداية من يوم 3 يونيو المقبل، على أن يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات تطرح بالتتابع، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان قد حقق الموسم الأول من مسلسل Physical نجاحًا كبيرًا، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، تكون المسلسل الدرامى Physical من 10 حلقات، طرحت فى البداية 3 حلقات متتالية، ومن ثم حلقة أسبوعيًا، ووصلت مدة الحلقة إلى حوالى النصف ساعة.

والعمل من بطولة روز بيرن المرشحة لجائزة إيمي وجولدن جلوب، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، يقوم كل من روري سكوفيل وديردري فريل وديلا سابا ولو تايلور بوتشي وبول سباركس وآشلي لياو، ببطولة مسلسل Physical الجديد بـ جانب بيرن.

تدور أحداث مسلسل Physical، في سان دييجو المشمسة في الثمانينيات، حيث يتبع شيلا روبين (بيرن)، ربة منزل، ويبدو أنها مطيعة تدعم محاولة زوجها الذكي والمثير للجدل للتجمع في الولاية، لكن خلف الأبواب المغلقة، تتعامل شيلا بـ أسلوبها المضحك مع الحياة التي نادراً ما تسمح للعالم برؤيتها، كما إنها تحارب أيضًا مجموعة معقدة من الشياطين الشخصية، إلى تد نفسها مولعة بـ عالم الأيروبكس.