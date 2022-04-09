شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من فيلم الأنيمشن The Bob's Burgers Movie.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة 20th Century فيديو ترويجى جديد لـ فيلم الأنيميشن الجديد The Bob's Burgers Movie، التى وصلت مدته إلى دقيقة و 33 ثانية، وسيطرح في 27 مايو المقبل، وكشف الفيديو الترويجى عن مجموعة من اللقطات المشوقة للفيلم المستوحى من السلسلة التليفزيونية التي تحمل نفس الاسم.

فيلم الأنيميشن يدور بعدما يحدث انفجار لـ خط المياه الرئيسية الذى يسبب إنشاء حفرة ضخمة أمام مطعم Bob's Burgers مباشرة، مما يؤدي إلى سد المدخل إلى أجل غير مسمى وإفساد خطط Belchers لصيف ناجح، وبالتالي بينما بينما يكافح `` بوب '' و''ليندا '' من أجل الحفاظ على نشاطهما التجاري قائمًا، يحاول الأطفال في حل لغز قد ينقذ مطعم عائلتهم، ومع تصاعد المخاطر، يساعد هؤلاء المستضعفون بعضهم البعض في العثور على الأمل والقتال من أجل العودة، حيث ينتمون.

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا كل من كريستين شال، زاك جاليفياناكيس، كيفن كلاين، هـ. جون بنيامين، جون روبرتس، دان مينتز، ديفيد وين، يوجين ميرمان، لاري ميرفي، سام سدر، يوجين شون، ومن إخراج الثنائى لورين بوشار، برنارد ديريمان، ومن كتابة وتأليف لورين بوشار، جيم دوتيرايف، نورا سميث.